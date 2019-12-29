2019-й был годом новых перспектив  в  армяно-американских отношениях

На уровне исполнительной власти армянская сторона встречалась с высокопоставленными официальными лицами США, такими как тогдашний советник по безопасности США Джон Болтон, заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филипп Р. Рикер, и заместитель помощника госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов Америки Фиона Хилл и другие. Высокий уровень и частота встреч в течение года свидетельствует о наличии взаимной готовности укреплять и расширять сотрудничество в различных областях.

В 2019 году диалог между армяно-американской межправительственной комиссией был поднят на новый, более высокий уровень стратегического диалога. В мае была проведена первая армяно-американская встреча по стратегическому диалогу, в ходе которой Соединенные Штаты и Республика Армения также подписали соглашения о поддержке, предусматривающие финансирование в размере до 16 миллионов долларов США - для стимулирования экономического роста и эффективного управления. Кроме того, Агентство международного развития США (USAID) также объявило о новой инициативе на 2-3 года с финансированием в размере 6 миллионов долларов США на первый год.

Сотрудничество на уровне стратегического диалога позволяет сторонам прояснить области сотрудничества и развивать сотрудничество посредством целевых программ. Армяно-американский стратегический диалог будет включать партнерские отношения во взаимовыгодных областях, таких как наука, образование, энергетика, торговля, высокие технологии, инновации, туризм и др.

Примечательно, что объем американской помощи Армении в 2019 году увеличился на 40% - до 60 миллионов долларов. Помимо проектов, финансируемых USAID, Вашингтон также финансировал проекты, реализуемые Департаментом энергетики США, Лесной службой США и Департаментом обороны США, что важно для укрепления межведомственного сотрудничества.

Год армяно-американских отношений был также отмечен визитом премьер-министра РА Никола Пашиняна в США в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Особенно важным с точки зрения армяно-американского экономического сотрудничества было участие премьер-министра Армении в бизнес-форуме с участием 250 бизнесменов, который позволяет им «из первых рук» получить достоверную информацию о новой ситуации в Армении, об улучшении инвестиционной и деловой среды.

Также важным был визит премьер-министра в Силиконовую долину, где был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии высоких технологий Армении и Университетом Дрейпера, который является предпринимательской инициативой Силиконовой долины и объединяет ведущих мировых специалистов в области инноваций. Целью визита было посещение заселенного армянами штата Калифорния. Визит ознаменовался подписанием армяно-калифорнийского рамочного соглашения. Соглашение придаст новый импульс сотрудничеству с этой 5-й по величине экономикой мира и штатом США с населением около 40 миллионов человек, что будет способствовать расширению сотрудничества с США не только на федеральном, но и на уровне отдельных штатов.

На законодательном уровне в течение года также были активные контакты. В частности, состоялись взаимные визиты двусторонних делегаций, а также визит председателя НС РА Арарата Мирзояна в США. Эти визиты до и после промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов дали возможность укрепить, а также расширить двусторонние связи в законодательном органе США.

Активный диалог с законодательной властью США, несомненно, также сыграл роль в принятии резолюции о признании Геноцида обеими палатами Конгресса. Принятие Резолюции 296 Палатой представителей США, в которой признается и осуждается Геноцид армян, и принятие в Сенате Резолюции 150, открыло новые области работы в этом процессе, открыв путь для принятия действительно юридически обязывающей резолюции. Кроме того, такие резолюции, принятые Конгрессом США на данном этапе, имеют значительную политическую ценность и вес, поскольку тема предстоящих президентских выборов в США в 2020 году может стать более заметной во внутреннем дискурсе США. Подводя итог, можно констатировать, что принятие таких резолюций является результатом последовательной работы и точного расчета армянских диаспор, армянских структур и дипломатов в США.

В течение года также проходила конференция Комиссии Конгресса по армянским вопросам, члены которой результате промежуточных выборов в Конгресс США в 2019 году были избраны председателями девяти из 21 комитета Палаты представителей. В результате контактов с конгрессменами Группа армяно-американской дружбы Национального собрания Республики Армения инициировала процесс принятия акта «О помощи Армении» со стороны США, в рамках которого продолжается работа. В случае его принятия это позволит еще больше укрепить и расширить сотрудничество между законодательными органами двух стран.

Подводя итог, можно констатировать, что в 2019 году произошел ряд перспективных событий в армяно-американских отношениях (начало армяно-американского стратегического диалога, принятие резолюции о признании Геноцида двумя палатами представителей США, подписание рамочного соглашения Армения-Калифорния), которые открывают новые возможности для укрепления двусторонних отношений.