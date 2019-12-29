Возобновлены  работы по пожаротушению на армяно-грузинской  границе – есть тлеющие  очаги на 500 га

С целью возобновления работ по пожаротушению на армяно-грузинской границе 29-го декабря в 10:45 часов к селу Привольное у государственной границы Грузии выехали 5 спасателей Спасательной службы МЧС РА.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

«Напомним, что 23 декабря, в 16:27 в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге от села Привольное армяно-грузинской границе горял леса.

На место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа областного управления Спасательной службы МЧС РА – 139 сотрудников, 28 служащих спасательного отряда для проведения специальных работ Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на дороге от села Привольное к государственной границе Грузии, на полосе в 30 км горит лесной участок. Ввиду темноты и труднопроходимости местности работы шли с большим трудом. В 01:40 часов из-за темноты работы были прекращены.

24 декабря в 04:43 часов работы возобновились. К работе привлечены 172 спасателя, 22 единицы техники и сотрудники филиала «Таширское лесничество» ГНКО «Айантар».

Пожар был локализован в 17:20. Площадь пожара составила 500 га. В 18։30 из-за темноты работы прекратились.

25 декабря в 07:30 утра, на место выехали 28 служащих спасательного отряда для проведения специальных работ Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 15 спасателей областной спасательной службы МЧС.

Пожар был купирован в 17:20 часов 24 декабря. Площадь пожара составила 500 га (200 га лесных участков, 2 га сухих деревьев).

В 16։55 из-за темноты работы прекратились.

26 декабря в 07:30 часов работы возобновились на склоне горы у села Привольное у государственной границы Грузии.

На место выехали 5 сотрудников спасательного отряда для проведения специальных работ Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 30 служащих областного управления Спасательной службы МЧС РА.

В 17։30 из-за темноты работы прекратились.

С целью возобновления работ по пожаротушению на армяно-грузинской границе 27-го декабря в 08:00 часов на место выехали 45 спасателей Спасательной службы МЧС РА. Обнаружены тлеющие очаги на 500 га

В 16:05 часов работы прекратились.

28 декабря в 09։00 часов работы возобновились. На место выехали 2 боевых расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

В 17:00 часов работы прекратились», - говорится в сообщении.