Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Возобновлены  работы по пожаротушению на армяно-грузинской  границе – есть тлеющие  очаги на 500 га

Возобновлены  работы по пожаротушению на армяно-грузинской  границе – есть тлеющие  очаги на 500 га

С целью возобновления работ  по пожаротушению на армяно-грузинской  границе 29-го декабря  в 10:45 часов   к  селу  Привольное  у  государственной  границы Грузии выехали 5 спасателей   Спасательной  службы  МЧС РА.  

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

«Напомним, что   23 декабря, в 16:27 в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что  на дороге от  села  Привольное  армяно-грузинской  границе горял леса.  

На место выехали    боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА,   оперативная группа  областного управления Спасательной  службы  МЧС РА – 139 сотрудников, 28 служащих спасательного  отряда  для  проведения специальных работ  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.  

Выяснилось, что  на  дороге  от села  Привольное  к  государственной  границе Грузии, на полосе в 30 км  горит лесной  участок. Ввиду  темноты и труднопроходимости  местности работы  шли с большим трудом. В 01:40 часов из-за темноты работы  были прекращены.

24 декабря в 04:43 часов  работы  возобновились. К работе  привлечены 172 спасателя, 22 единицы  техники и сотрудники филиала «Таширское  лесничество»  ГНКО «Айантар».

Пожар был локализован в 17:20. Площадь пожара составила 500 га. В 18։30 из-за темноты  работы  прекратились.

25 декабря  в 07:30 утра, на место выехали  28 служащих спасательного  отряда  для  проведения специальных работ  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 15 спасателей областной  спасательной  службы  МЧС.

Пожар был купирован в 17:20 часов 24 декабря. Площадь пожара составила 500 га (200 га лесных участков, 2 га сухих деревьев).

В 16։55 из-за темноты  работы  прекратились.

26 декабря в 07:30 часов  работы  возобновились на склоне  горы  у села  Привольное  у  государственной  границы Грузии.

На место выехали 5 сотрудников  спасательного  отряда  для  проведения специальных работ  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 30 служащих областного управления Спасательной  службы  МЧС РА.

В 17։30 из-за темноты  работы  прекратились.

С целью возобновления работ  по пожаротушению на армяно-грузинской  границе 27-го декабря  в 08:00 часов   на место  выехали 45 спасателей   Спасательной  службы  МЧС РА.   Обнаружены тлеющие  очаги на 500 га

В 16:05 часов работы  прекратились.

28 декабря в 09։00 часов  работы  возобновились. На место выехали 2 боевых расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

В 17:00 часов работы  прекратились», - говорится  в  сообщении.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации