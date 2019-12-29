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В  Ереване  на ул.Бекназаряна произошла  цепная авария — водитель госпитализирован

В  Ереване  на ул.Бекназаряна произошла  цепная авария — водитель госпитализирован

28-го декабря  в 23:44 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване  на ул.Бекназаряна 3/3 произошла  цепная авария – перевернулся автомобиль,   необходима  помощь спасателей.

 На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

Выяснилось, что столкнулись автомобили Mercedes  (водитель Абгар Х., 1991 г/р), BMW M3 (водитель Эдгар Б.),  Lexus GX470 (водитель Артур Г.), Opel Zafira  (водитель Месроп М.) и Lexus IS250  (водитель Аида П.), в результате чего автомобиль Mercedes перевернулся, шофер заблокирован в машине.

Спасатели подняли машину, вытащили водителя. Его доставили в МЦ «Армения», где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.  

Спасатели обесточили машины  Mercedes, Lexus GX470, Opel Zafira и Lexus IS250 и перекрыли подачу  газа.

 




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