В  Ереване  на ул.Бекназаряна произошла  цепная авария — водитель госпитализирован

28-го декабря в 23:44 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на ул.Бекназаряна 3/3 произошла цепная авария – перевернулся автомобиль, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Mercedes (водитель Абгар Х., 1991 г/р), BMW M3 (водитель Эдгар Б.), Lexus GX470 (водитель Артур Г.), Opel Zafira (водитель Месроп М.) и Lexus IS250 (водитель Аида П.), в результате чего автомобиль Mercedes перевернулся, шофер заблокирован в машине.

Спасатели подняли машину, вытащили водителя. Его доставили в МЦ «Армения», где медики оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машины Mercedes, Lexus GX470, Opel Zafira и Lexus IS250 и перекрыли подачу газа.