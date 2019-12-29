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Возобновлены  работы по пожаротушению на склоне Гумрут близ села  Шног

Возобновлены  работы по пожаротушению на склоне Гумрут близ села  Шног

29-го декабря  в 09:05  часов с целью возобновления  работ по пожаротушению на склоне Гумрут близ села  Шног (Лорийская область) на место выехали 44 спасателя (4 единицы техники).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

«Напомним, что 24-го декабря  в 07:58 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том,  на склоне горы Гумрут вспыхнул пожар.

На место выехали 12 сотрудников областного  пожарно-спасательного управления Спасательной  службы  МЧС РА.

К работе  были привлечены также 20  сотрудников филиала «Туманяновское  лесничество»  ГНКО «Айантар» и 20 сотрудников ЗАО «Тегут».

Сгорело около 2 га травяных участков и 5 га лесного покрова – пни, листва и кустарники.

25-го декабря  к пожаротушению были привлечены также 39 спасателей, 10   сотрудников филиала «Туманяновское  лесничество»  ГНКО «Айантар».

Сгорело около 2 га травяных участков

26-го декабря   были привлечены также 5 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда  и 33 спасателя.

На  25-30  га были найдены  и потушены тлеющие  очаги.

27-го декабря    огонь стаол распространяться, обнаружились новые очаги (5-7 га). Площадь пожара составила 40 га.

В пожаротушении участвовали 27 спасателей, 25 сотрудников филиала «Лалварское  лесничество»  ГНКО «Айантар», 13 сотрудников ЗАО «Тегут» и 5 жителей села  Шног (Лорийская область).

28-го декабря  в пожаротушении участвовал 21  спасатель. Обнаружены 4 очага возгорания.

 В пожаротушении участвовали 20   сотрудников филиала «Лалварское  лесничество»  ГНКО «Айантар». Сгорело около 2 га лесных участков – пни, сухая листва и кустарники», - говорится  в сообщении.

 




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