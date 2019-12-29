Возобновлены  работы по пожаротушению на склоне Гумрут близ села  Шног

29-го декабря в 09:05 часов с целью возобновления работ по пожаротушению на склоне Гумрут близ села Шног (Лорийская область) на место выехали 44 спасателя (4 единицы техники).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МЧС РА.

«Напомним, что 24-го декабря в 07:58 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, на склоне горы Гумрут вспыхнул пожар.

На место выехали 12 сотрудников областного пожарно-спасательного управления Спасательной службы МЧС РА.

К работе были привлечены также 20 сотрудников филиала «Туманяновское лесничество» ГНКО «Айантар» и 20 сотрудников ЗАО «Тегут».

Сгорело около 2 га травяных участков и 5 га лесного покрова – пни, листва и кустарники.

25-го декабря к пожаротушению были привлечены также 39 спасателей, 10 сотрудников филиала «Туманяновское лесничество» ГНКО «Айантар».

Сгорело около 2 га травяных участков

26-го декабря были привлечены также 5 боевых расчетов пожарно-спасательного отряда и 33 спасателя.

На 25-30 га были найдены и потушены тлеющие очаги.

27-го декабря огонь стаол распространяться, обнаружились новые очаги (5-7 га). Площадь пожара составила 40 га.

В пожаротушении участвовали 27 спасателей, 25 сотрудников филиала «Лалварское лесничество» ГНКО «Айантар», 13 сотрудников ЗАО «Тегут» и 5 жителей села Шног (Лорийская область).

28-го декабря в пожаротушении участвовал 21 спасатель. Обнаружены 4 очага возгорания.

В пожаротушении участвовали 20 сотрудников филиала «Лалварское лесничество» ГНКО «Айантар». Сгорело около 2 га лесных участков – пни, сухая листва и кустарники», - говорится в сообщении.