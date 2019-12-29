Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Военнослужащие и резервисты  АО Арцаха получили 44 квартиры  в  Мартуни

Военнослужащие и резервисты  АО Арцаха получили 44 квартиры  в  Мартуни

Ряд  военнослужащих (действующих и военнослужащих запаса)   Армии обороны Арцаха получили 44 новые квартиры, а ряду бывших военнослужащих были выделены финансовые пособия для улучшения их жилищных условий.

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

«Военнослужащим и резервистам Армии обороны была предоставлена возможность насладиться новогодним вечером – в канун Нового года их мечта  стала  явью, они получили недавно построенные квартиры.

29 декабря в Мартуни было организовано новоселье - на церемонии открытия присутствовали, кроме  самих новоселов  и их семей,  президент Республики Арцах Бако Саакян, государственный министр Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян, министр обороны, командующий Армией обороны генерал-лейтенант  Карен Абрамян, другие лица.

На церемонии звучали поздравления  и  слова благодарности,  была  подчеркнута  важность улучшения условий жизни бывших и нынешних военнослужащих – в  контексте необходимости иметь более защищенную родину, эффективные, боеспособные подразделения и крепкие семьи.

Следует также отметить, что помимо 44 новых квартир,  ряду бывших военнослужащих также была предоставлена финансовая компенсация для улучшения их жилищных условий», - говорится в сообщении.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации