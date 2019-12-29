Военнослужащие и резервисты  АО Арцаха получили 44 квартиры  в  Мартуни

Ряд военнослужащих (действующих и военнослужащих запаса) Армии обороны Арцаха получили 44 новые квартиры, а ряду бывших военнослужащих были выделены финансовые пособия для улучшения их жилищных условий.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

«Военнослужащим и резервистам Армии обороны была предоставлена возможность насладиться новогодним вечером – в канун Нового года их мечта стала явью, они получили недавно построенные квартиры.

29 декабря в Мартуни было организовано новоселье - на церемонии открытия присутствовали, кроме самих новоселов и их семей, президент Республики Арцах Бако Саакян, государственный министр Григорий Мартиросян, секретарь Совета безопасности Аршавир Гарамян, министр обороны, командующий Армией обороны генерал-лейтенант Карен Абрамян, другие лица.

На церемонии звучали поздравления и слова благодарности, была подчеркнута важность улучшения условий жизни бывших и нынешних военнослужащих – в контексте необходимости иметь более защищенную родину, эффективные, боеспособные подразделения и крепкие семьи.

Следует также отметить, что помимо 44 новых квартир, ряду бывших военнослужащих также была предоставлена финансовая компенсация для улучшения их жилищных условий», - говорится в сообщении.