В  Гюмри сгорело предприятие по производству деревянных изделий

28-го декабря в 19:35 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме на ул.Горького в Гюмри (Ширакская область), на 2-м этаже горит квартира, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, пожар был купирован в 20:57 часов, потушен в 21:39. Сгорел деревянный пол (около 50 кв/м), складированная древесина (1 кв/м) и 1 стол.