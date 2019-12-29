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В  Гюмри сгорело предприятие по производству деревянных изделий

В  Гюмри сгорело предприятие по производству деревянных изделий

28-го декабря  в 19:35 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что  в  доме  на  ул.Горького в Гюмри   (Ширакская область), на 2-м этаже горит квартира, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  пожар был купирован в 20:57 часов, потушен в 21:39.   Сгорел деревянный пол (около 50 кв/м), складированная древесина (1 кв/м) и 1 стол.




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