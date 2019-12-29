Крупная цепная авария на автодороге Ереван-Севан — есть пострадавшие

28-го декабря в 17:44 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на автодороге Ереван-Севан, близ города Раздан, произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 48 км автодороги Ереван-Севан столкнулись автомобили Mercedes E320 (водитель Гевонд Г., 1988 г/р), Opel Vectra B (водитель Арам С., 1980 г/р), Ford Transit (водитель Арам Ч., 1993 г/р), Opel Vectra B (водитель Эрик Х., 1997 г/р), Opel (водитель Нарек А., 1988 г/р), Nissan Fuga (водитель Гурген Х., 1992 г/р), Mercedes Sprinter (водитель Андраник Х.), BMW E46 (водитель Агарон В., 1987 г/р), Opel Sintra (водитель Мнацакан Б., 1982 г/р), BMW X5 (водитель Альберт С., 1988 г/р), Toyota Camry (водитель Артур М., 1988 г/р).

Toyota Camry выехала с проезжей части дороги, а Mercedes Sprinter перевернулся.

До прибытия спасателей пассажира BMW E46 (Анаит В., 1985 г/р) и водителей Opel Vectra B и Mercedes E320 вытащили местными силами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, пострадавшим Эрик Х. и Агарон В. врачи скорой помощи на месте оказали медпомощь, а Гевонда Г. доставили в Разданский МЦ, где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину Mercedes Sprinter.