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Крупная цепная авария на автодороге Ереван-Севан — есть пострадавшие

Крупная цепная авария на автодороге Ереван-Севан — есть пострадавшие

28-го декабря  в 17:44 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что  на автодороге Ереван-Севан, близ города Раздан, произошло ДТП,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 48 км автодороги Ереван-Севан столкнулись автомобили  Mercedes E320 (водитель Гевонд Г., 1988 г/р), Opel Vectra B  (водитель Арам С., 1980 г/р), Ford Transit  (водитель Арам Ч., 1993 г/р),  Opel Vectra B  (водитель Эрик Х., 1997 г/р), Opel  (водитель Нарек А., 1988 г/р), Nissan Fuga  (водитель Гурген Х., 1992 г/р),  Mercedes Sprinter  (водитель Андраник Х.), BMW E46  (водитель Агарон В., 1987 г/р), Opel Sintra (водитель Мнацакан Б., 1982 г/р), BMW X5  (водитель Альберт С., 1988 г/р), Toyota Camry  (водитель Артур М., 1988 г/р).  

Toyota Camry выехала с проезжей  части дороги, а Mercedes Sprinter перевернулся.

До прибытия  спасателей пассажира   BMW E46  (Анаит В., 1985 г/р) и водителей  Opel Vectra B и  Mercedes E320 вытащили местными силами. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  пострадавшим  Эрик Х. и  Агарон В. врачи скорой помощи на  месте  оказали медпомощь, а Гевонда  Г. доставили в  Разданский МЦ, где  медики оценили его состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину Mercedes Sprinter.

 

 




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