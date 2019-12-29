Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Перевал Варденяц и автодорога  Сотк-Карвачар труднопроходимы

Перевал Варденяц и автодорога  Сотк-Карвачар труднопроходимы

По положению на 11:00 часов 29-го декабря в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, перевал  Варденяц  (со стороны Гегаркуникской области) для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспортных средств.

На перевале  Вареняц  (со стороны Вайоцдзорской области), на автодороге Горайк-"Зангер" Сюникской области  местами наблюдается гололедица.

На автодороге Сараван-"Зангер", на поворотах Дилижана, в  Амасии и Ашоцке (Ширакской области)  идет снег.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для всех видов  транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними  шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации