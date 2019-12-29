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Спасатели потушили пожар на  подстанции

Спасатели потушили пожар на  подстанции

28-го декабря  в 18:55 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что  на подстанции близ дома № 35а на ул.Туманяна  в  Ереване заметен дым,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда ереванского отделения  Спасательной  службы  МЧС РА.

Пожар был купирован в 19:16 часов, потушен в 19:18.

  Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на распределительном щите  подстанции сгорел выключатели (15  штук) и кабель (5 м).




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