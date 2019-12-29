Спасатели потушили пожар на  подстанции

28-го декабря в 18:55 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на подстанции близ дома № 35а на ул.Туманяна в Ереване заметен дым, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда ереванского отделения Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 19:16 часов, потушен в 19:18.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на распределительном щите подстанции сгорел выключатели (15 штук) и кабель (5 м).