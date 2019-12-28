Под председательсвом премьер-министра обсуждена программа развития Ванадзора

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого была обсуждена программа развития Ванадзора. Ответственные лица доложили, что планируется реализовать в городе программы по улучшению инфраструктуры и стимуляции туризма. В частности, будут капитально отремонтированы улицы Карен Демирчян, Григор Лусаворич, Агаян, Нерсисян, Наири, которые являются частью межгосударственной дороги М6.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, программой развития города также предусматривается строительство канатной дороги, создание на территории трех искусственных озер Ванадзора зоны отдыха с гостинично-спортивными комплексами, водными аттракционами и концертным залом. Программа также включает в себя проекты по модернизации сквера Азатамартиков, строительству велосипедных дорожек и улучшению других инфраструктур.

Премьер-министр подчеркнул важность отмеченной программы по ремонту дорог и поручил министру территориального управления и инфраструктур Сурену Папикяну представить необходимые проектно-сметные документы. Никол Пашинян отметил, что возможности реализации других программ должны обсуждаться в рамках сотрудничества между государством и частным сектором. В этом контексте глава правительства поручил ответственным лицам начать обсуждения с потенциальными партнерами, разработать бизнес-план и двигаться вперед в соответствии с ним.