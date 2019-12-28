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Президент Армении Армен Саркисян прооперирован

Президент Армении Армен Саркисян прооперирован

Находящийся за рубежом президент Армении Армен Саркисян подвергся оперативному  вмешательству. В ближайшие дни он будет в  стадии выздоровления. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.




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