Президент Армении Армен Саркисян прооперирован

Находящийся за рубежом президент Армении Армен Саркисян подвергся оперативному вмешательству. В ближайшие дни он будет в стадии выздоровления.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.