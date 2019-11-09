Анонс мероприятийна 30 декабря
16:55, Декабрь 28, 2019
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- 16:03 В одной из ереванских квартир обнаружен труп 25-летнего мужчины
- 15:56 МО распространило разъяснение в связи с информацией о снижении вознаграждений военнослужащих на пози
- 14:39 Игрок «Арарата» покинул клуб
- 14:34 В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
- 14:22 Генпрокурор РА обратился в Кассационный суд с ходатайством об оправдании двух осужденных в 2008г.
- 13:46 МЮ не получало от ВК официального и неофициального письма распространяемого содержания
- 13:35 РайанРейнолдс подтвердил информацию о съемках фильма Dedpulle-3
- 13:25 31 декабря с 18:00 часов будут закрыты улицы, ведущие к площади Республики
- 13:24 Симон Мартиросян принял участие в турнире КахаКахиашвили в Грузии
- 13:18 В дни новогодних праздников в Армении осадков не ожидается
- 13:06 Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран
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- 12:58 В уходящем году ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильной — Минобороны
- 12:47 Минюст не получал какого-либо официального письма от Венецианской комиссии — опровержение
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- 12:18 ПрокописПавлопулос присвоил Тому Хэнксу звание почетного гражданина Греции
- 11:34 Возобновлены работы по пожаротушению на армяно-грузинской границе
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