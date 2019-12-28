Испания оказалась в центре дипломатического скандала. Боливийская полиция запретила испанским дипломатам въезд в резиденцию посла Мексики в Ла Пасе.

Как передает Арменпресс, по сообщению Euronews, министерство иностранных дел Боливии сообщило, что испанских дипломатов сопровождали вооруженные люди в масках. Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила, что государство подало жалобу в Европейский Союз, Организацию Объединенных Наций и Организацию государств Америки.

«Эти грубые нарушения затрагивают достоинство и суверенитет боливийского государства и его национальную безопасность и представляют угрозу для наших гостей, сотрудников посольства и местных жителей», - сказала Карен Лонгарич.

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что собирается обратиться в международный суд с иском против органов безопасности Боливии. Ранее временное правительство Боливии направило ноту, обвиняющую Мексику во вмешательстве во внутренние дела страны.