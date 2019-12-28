В одной из ереванских квартир обнаружен труп 25-летнего мужчины

28-го декабря в 11:04часов в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома № 14/7 на ереванской ул. ГеворкаЧауша жилец не отвечает на звонки и стук в дверь, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы и инструктор психологической службы Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Открыв дверь квартиры, спасатели обнаружили в спальне, в постели, тело Жоры А. (1994 г/р).

Инструктор психологической службы оказал членам семьи соответствующую психологическую помощь.