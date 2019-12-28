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В одной из ереванских квартир обнаружен труп 25-летнего мужчины

В одной из ереванских квартир обнаружен труп 25-летнего мужчины

28-го декабря  в 11:04часов   в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что  в одной  из квартир дома  № 14/7  на ереванской ул. ГеворкаЧауша жилец не отвечает на звонки и стук в дверь,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы и  инструктор психологической  службы    Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Открыв дверь квартиры, спасатели обнаружили в спальне, в  постели,  тело Жоры А. (1994 г/р).

Инструктор психологической  службы    оказал членам семьи соответствующую психологическую помощь.




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БелТА

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