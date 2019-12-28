МО распространило разъяснение в связи с информацией о снижении вознаграждений военнослужащих на пози

Министерство обороны Армении обнародовало заявление в связи с информацией, опубликованной в нескольких СМИ, о том, что "вознаграждения военнослужащих на позициях сократились".

«Согласно пункту 3 статьи 22 Закона РА «О вознаграждении должностных лиц» фонд оплаты труда каждого органа составляется из средств фонда годовой заработной платы, предусмотреннойдля данного органа в государственном бюджете Республики Армения.

Соответствующим распоряжением министра обороны РА был создан соответствующий поощрительный фонд, который был выделен воинским частям для единовременноговознаграждения военнослужащих. По итогам учебного года, в соответствии с положениями Закона РА «О дисциплинарном уставе», лучшие военнослужащие были вознаграждены в течение года.

Согласно пункту 9 той же статьи Закона РА «О вознаграждении должностных лиц», военнослужащие также могут быть вознаграждены из сэкономленных средств годового фонда зарплаты, согласно которому указанные вознаграждения были исполнены - пропорционально числу лучших военнослужащих», - как передает Арменпресс, говорится в разъяснении.