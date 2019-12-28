Цель правительства - формирование механизмов прогрессивного налогообложения недвижимости: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян провел в правительстве совещание, во время которого был обсужден ход реформ в системе налога на имущество.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, была обсуждена проделанная до сих пор работа в этом направлении. Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что в ноябре 2019 года был принят закон Республики Армения “Об установлении порядка кадастровой оценки недвижимости, приближенной к рыночной стоимости, с целью налогообложения недвижимого имущества”, который вступит в силу с 1 января 2021 года. Законом устанавливается разделение территории республики на 20 зон кадастровой оценки территорий и 9 видов налогов на имущество, что повысит адресность налогообложения. В результате ожидается внедрение в стране единой и эффективной системы оценки и налогообложения недвижимости.

Состоялся обмен мнениями по дальнейшим планам и шагам. В контексте применения закона была обсуждена методология реализации реформ в системе налогов на имущество, график их внедрения, эффективное соотношение рыночной и кадастровой стоимости недвижимости, обеспечение программных систем по обслуживанию налогов на имущество и др.

Премьер-министр отметил, что целью правительства является формирование механизмов прогрессивного налогообложения недвижимости, обеспечение справедливого и равноценного распределения налогового бремени, подчеркнув, что реформы должны осуществляться именно по этой логике. Глава правительства поручил ответственным лицам продолжить работу и в течение месяца представить предложения по смоделированному варианту предусматриваемых изменений и графику их внедрения.