Генпрокурор РА обратился в Кассационный суд с ходатайством об оправдании двух осужденных в 2008г.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян подал кассационные жалобы против обвинительных заключений, вынесенных в отношении Армена Авагяна и Давида Агаяна в 2008 году.

Согласно приговорам 2008г., Авагян был признан виновным по ч. 1ст. 316 Уголовного кодекса РА и приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, в который были внесены изменения решением Апелляционного уголовного суда РА, и назначенное наказание не было применено условно. Последний был признан виновным в нападении на сотрудников милиции с группой других на площади Свободы и совершении насилия, не угрожающего здоровью.

А Д. Агаян был признан виновным по ч. 1ст. 316 и ч. 2ст. 225 Уголовного кодекса РА и приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор был обжалован им в Апелляционном суде по уголовным делам РА, но апелляция была отклонена, и решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Суды посчитали утвержденным, что 1 марта 2008 года Давид Агаян применил насилие в отношении сотрудников полиции на проспекте ГригораЛусаворича— ударил полицейских выхваченным у одного из них щитом и озвучилругательства и угрозы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры РА, изучение Генеральной прокуратурой РА, приговоров, материалов уголовных дел участников событий, предшествовавших и последовавших за президентскими выборамив 2008 году, выявило, что в ходе расследования этих дел допускались основополагающие нарушения процессуального права, в результате чего судебные акты были незаконными и необоснованными и искажали суть правосудия, конституционные и конвенционные права обвиняемых и право на справедливое судебное разбирательство.

В частности, обвинение по делу А.Авагяна было неопределенным, без описания конкретных преступных деяний, и неясно, кто представлял власти, не было лиц, признанных пострадавшими. Суд без какого-либо обоснования отклонил ходатайство защиты о вызове свидетелей по делу и допросе их в качестве свидетеля, основываясь исключительно на показаниях сотрудников полиции.

Оценивая факты по делу Д. Агаяна в свете внутригосударственного прецедентного права, правовых позиций ЕСПЧ по делу «МушегСагателян против Армении», было установлено, что суды, вынося обвинительный акт Д. Агаяну, полагались исключительно на взаимоисключающие показания сотрудников полиции в течение длительного периода времени после судебного преследования.Показания сотрудников полиции сыграли значительную роль в вынесении приговора.

Между тем, согласно позиции Европейского суда по делу «МушегСагателян против Республики Армения» и ряда других апелляций против Армении, подтвердившего, что безоговорочная точка зрения полиции на события не позволила должным образом рассмотреть какие-либо доводы заявителя и допросить свидетелей защиты, а игнорирование их показаний приводит к ограничению прав защиты, что противоречит справедливым судебным гарантиям.

На основании вышеизложенных обстоятельств Генеральный прокурор РА Артур Давтян обратился в Кассационный суд Республики Армения с просьбой обжаловать, изменить приоворы в отношении Армена Авагяна и Давида Агаянаи признать их невиновность в обвиняемом акте.