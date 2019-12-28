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Генпрокурор РА обратился в Кассационный суд с ходатайством об оправдании двух осужденных в 2008г.

Генпрокурор РА обратился в Кассационный суд с ходатайством об оправдании двух осужденных в 2008г.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян подал кассационные жалобы против  обвинительных заключений, вынесенных  в отношении Армена Авагяна и Давида Агаяна в 2008 году.

Согласно приговорам 2008г., Авагян был признан виновным по ч. 1ст. 316  Уголовного кодекса РА и  приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, в который были внесены изменения решением Апелляционного уголовного суда РА, и назначенное наказание не было применено условно. Последний был признан виновным в нападении на сотрудников милиции с группой других на площади Свободы и совершении насилия, не угрожающего здоровью.

А  Д. Агаян был признан виновным по ч. 1ст. 316  и ч. 2ст. 225 Уголовного кодекса РА и приговорен к пяти годам лишения свободы. Приговор был обжалован им  в Апелляционном суде по уголовным делам РА, но апелляция была отклонена, и решение суда первой инстанции было оставлено без изменений. Суды посчитали утвержденным, что 1 марта 2008 года  Давид Агаян применил насилие в отношении сотрудников полиции на проспекте ГригораЛусаворича— ударил полицейских выхваченным у  одного из них  щитом и  озвучилругательства и угрозы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Генеральной прокуратуры РА, изучение Генеральной прокуратурой РА, приговоров, материалов уголовных дел участников событий, предшествовавших и последовавших за президентскими выборамив 2008 году, выявило, что в ходе расследования этих дел допускались основополагающие нарушения процессуального права, в результате чего судебные акты были незаконными и необоснованными и искажали суть правосудия,  конституционные и конвенционные права обвиняемых и право на справедливое судебное разбирательство.

В частности, обвинение по делу А.Авагяна было неопределенным, без описания конкретных преступных деяний, и неясно, кто  представлял власти, не было лиц, признанных пострадавшими. Суд без какого-либо обоснования отклонил ходатайство защиты о вызове свидетелей по делу и допросе их в качестве свидетеля, основываясь исключительно на показаниях сотрудников полиции.

Оценивая факты по делу Д. Агаяна в свете внутригосударственного прецедентного права,  правовых позиций ЕСПЧ по делу «МушегСагателян против Армении», было установлено, что суды, вынося обвинительный акт Д. Агаяну, полагались исключительно на взаимоисключающие показания сотрудников полиции в течение длительного периода времени после судебного преследования.Показания сотрудников полиции  сыграли значительную роль в вынесении приговора.

Между тем, согласно позиции Европейского суда по делу «МушегСагателян против Республики Армения» и ряда других апелляций против Армении, подтвердившего, что безоговорочная  точка зрения полиции на события  не позволила должным образом рассмотреть какие-либо доводы заявителя и допросить свидетелей защиты, а игнорирование  их показаний приводит к ограничению прав защиты, что противоречит справедливым судебным гарантиям.

На основании вышеизложенных обстоятельств Генеральный прокурор РА Артур Давтян обратился в Кассационный суд Республики Армения с просьбой обжаловать, изменить приоворы  в отношении Армена Авагяна и Давида Агаянаи признать их невиновность в обвиняемом акте.




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