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МЮ не получало от ВК официального и неофициального письма распространяемого содержания

МЮ не получало от ВК официального и неофициального письма распространяемого содержания

Министерство юстиции Армении вновь опровергает информацию о получении какого-либо официального  или неофициального письма от Венецианской комиссии с содержанием, указанным бывшим министром юстиции АрпинеОваннисян.

«Мы вынуждены  еще раз опровергнуть эту  информацию, сообщая,  что Министерство юстиции не получило ни одного официального или неофициального письма  распространяемого содержания от Венецианской комиссии», - в ответ на  дополнительный, уточняющий вопрос Арменпрессзаявили из Министерства юстиции.

Ранее Минюст опроверг  запись  экс-министра юстиции РА  Армении АрпинеОваннисян   в социальной сети Facebook о том, что «было получено письмо от Венецианской комиссии относительно ситуации вокруг Конституционного суда», сообщив, министерство не  получало из Венецианской  комиссии никакого официального письма.   Всего лишь министр юстиции Рустам Бадасян в личном послании поздравил председателя Венецианской комиссии ДжанниБукиккио с Рождеством и Новым годом, в ответ на  которое  председатель Комиссии также поздравил Рустама Бадасяна с праздниками и пожелал ему всех благ.




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