МЮ не получало от ВК официального и неофициального письма распространяемого содержания

Министерство юстиции Армении вновь опровергает информацию о получении какого-либо официального или неофициального письма от Венецианской комиссии с содержанием, указанным бывшим министром юстиции АрпинеОваннисян.

«Мы вынуждены еще раз опровергнуть эту информацию, сообщая, что Министерство юстиции не получило ни одного официального или неофициального письма распространяемого содержания от Венецианской комиссии», - в ответ на дополнительный, уточняющий вопрос Арменпрессзаявили из Министерства юстиции.

Ранее Минюст опроверг запись экс-министра юстиции РА Армении АрпинеОваннисян в социальной сети Facebook о том, что «было получено письмо от Венецианской комиссии относительно ситуации вокруг Конституционного суда», сообщив, министерство не получало из Венецианской комиссии никакого официального письма. Всего лишь министр юстиции Рустам Бадасян в личном послании поздравил председателя Венецианской комиссии ДжанниБукиккио с Рождеством и Новым годом, в ответ на которое председатель Комиссии также поздравил Рустама Бадасяна с праздниками и пожелал ему всех благ.