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31 декабря с 18:00 часов будут закрыты улицы, ведущие к площади Республики

31 декабря с 18:00 часов будут закрыты улицы, ведущие к площади Республики

31 декабря с 18:00 часов проезд к площади Республики будет закрыт в целях общественной безопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения.

«Вход для пешеходов будет открыт в 19:30, а для автомобилей —по окончании  мероприятия.

В целях обеспечения общественной безопасности на площади Республики запрещено иметь какие-либо пиротехнические предметы», - говорится в заявлении полиции.

 




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