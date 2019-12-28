31 декабря с 18:00 часов будут закрыты улицы, ведущие к площади Республики
13:25, 28 Декабрь, 2019
31 декабря с 18:00 часов проезд к площади Республики будет закрыт в целях общественной безопасности.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения.
«Вход для пешеходов будет открыт в 19:30, а для автомобилей —по окончании мероприятия.
В целях обеспечения общественной безопасности на площади Республики запрещено иметь какие-либо пиротехнические предметы», - говорится в заявлении полиции.