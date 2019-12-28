В дни новогодних праздников в Армении осадков не ожидается

МЧС РА сообщает, что на территории РА днем 28-го, 29-го декабря в отдельных районах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега. С 30-31 декабря, с 1-2 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 30-го декабря температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 28-го, 29-го декабря ожидаются осадки. С 30-31 декабря, с 1-2 января ожидается погода без осадков.