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В дни новогодних праздников в Армении осадков не ожидается

В дни новогодних праздников в Армении осадков не ожидается

МЧС РА сообщает, что на территории РА   днем 28-го, 29-го декабря в отдельных районах ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега. С 30-31 декабря, с 1-2 января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 30-го декабря температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Ереване  днем 28-го, 29-го декабря ожидаются осадки. С 30-31 декабря, с 1-2 января ожидается погода без осадков.




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БелТА

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