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Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран

Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран

Президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран по случаю Нового года и  Святого Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Саркисяна и весь армянский народ, выразив уверенность в том, что в 2020 году сохранится высокая динамика развития армяно-белорусских отношений и многостороннее сотрудничество.

Поздравления президенту Армену Саркисяну и армянскому народу также направили президент Республики Кыргызстан СооронбайЖээнбеков, президент Эстонии г-жа Керсти Кальюлайд, президент Республики Польша Анджей Дуда, генерал-губернатор Новой Зеландии ПэтсиРедди.

 




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