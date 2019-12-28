Президент Армении Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания от лидеров разных стран по случаю Нового года и Святого Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Саркисяна и весь армянский народ, выразив уверенность в том, что в 2020 году сохранится высокая динамика развития армяно-белорусских отношений и многостороннее сотрудничество.

Поздравления президенту Армену Саркисяну и армянскому народу также направили президент Республики Кыргызстан СооронбайЖээнбеков, президент Эстонии г-жа Керсти Кальюлайд, президент Республики Польша Анджей Дуда, генерал-губернатор Новой Зеландии ПэтсиРедди.