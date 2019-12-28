В Таиланде скончался спасатель, освободивший заблокированных в пещере школьников

В Таиланде умер один из спасателей, спасший заблокированных в пещере 12 школьников в 2018 году.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC News.

По сообщениям СМИ, смерть спасателя была вызвана инфекцией, которую он получил во время организации работы по выводу детей из пещеры. Он умер 27 декабря и был похоронен в тот же день по мусульманским канонам.

23 июня 2018 года школьная футбольная команда, состоящая из подростков 11-16 лет, организовала с тренером поход в провинцию Чианг Рай(ChiangRai). Из-за проливных дождей вход в местную пещеру был закрыт, а студенты и их тренер были заблокированы. Они были обнаружены через 10 дней. Ситуация была такова, что школьникам приходилось преодолевать заболоченные и водные участки с помощью аквалангистов.