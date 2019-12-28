В уходящем году ситуация на линии соприкосновения была относительно стабильной — Минобороны

Министерство обороны Республики Арцах считает ситуацию на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения в 2019 году условно относительно стабильной.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

«В результате проводимых в каждодневном режиме широкомасштабных инженерно-укрепительных работ и непрерывных процессов оборудования передовой линии устройствами видеонаблюдения не только существенно повышена безопасность личного состава, несущего боевое дежурство, но и практически полностью устранена вероятность попыток диверсионного проникновения со стороны вооруженных сил Азербайджана.

За исключением 22 сентября, когда противник предпринял попытку диверсионного проникновения на одну из оборонительных позиций в северо-восточном (Караханбейли) направлении Армии обороны и, оставив один труп в нейтральной зоне, отступил, в течение года таких шагов предпринято не было», - говорится в заявлении Армии обороны.

В целом, согласно сводке оперативных данных АО, в 2019 году на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим перемирия около 9.000 раз. За этот период времени противник произвел в направлении армянских позиций свыше 85.000 выстрелов.

Наряду со стрелковым оружием, ВС Азербайджана применяли также 60-миллиметровый миномёт (13 снарядов) и автоматический станковый гранатомёт (32 снаряда).

«Здесь стоит подчеркнуть, что число нарушений противником режима прекращения огня и произведенных выстрелов в 2019 году – самое низкое с 2010 года.

Что касается арцахской проблемы, то следует констатировать: несмотря на то, что в этом году исполнилось 25 лет с подписания соглашения о прекращении огня между сторонами, занимающейся урегулированием проблемы Минской группе ОБСЕ так и не удалось зарегистрировать прогресса, поскольку официальный Баку не только продолжает отвергать основополагающие принципы урегулирования проблемы, но и игнорирует выдвинутые сопредседателями меры по построению доверия, нацеленные на укрепление режима перемирия.

Состоявшиеся в течение года с целью продвижения переговоров встречи между сторонами конфликта на самом высоком уровне и неофициальные контакты, а также ни одна из 6 встреч между министрами иностранных дел не оказались в состоянии зарегистрировать прогресса – из-за противоположных позиций сторон.

Обобщая вышеотмеченное, нужно констатировать следующее: отсутствию прогресса за столом переговоров и озвучиваемым на самом высоком уровне в Азербайджане заявлениям касательно решения карабахской проблемы силовым путем Армия обороны в течение всего года противопоставила свою силу и боеспособность и продолжила играть роль диктующего ситуацию на передовой – тем самым же обеспечив неприступность границ и мирную жизнедеятельность населения Республики Арцах», - говорится в сообщении Армии обороны.