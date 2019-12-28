Минюст не получал какого-либо официального письма от Венецианской комиссии — опровержение

Министерство юстиции не получило никакого официального письма от Венецианской комиссии.

Как передает Арменпресс,Минюст опровергзапись экс-министра юстиции РА Армении АрпинеОваннисян в социальной сети Facebook о том, что «было получено письмо от Венецианской комиссии относительно ситуации вокруг Конституционного суда».

«Что касается неофициального письма, оно не подлежит публикации. Однако мы хотели бы сообщить вам, что министр юстиции Рустам Бадасянв личном послании поздравил председателя Венецианской комиссии ДжанниБукиккио с Рождеством и Новым годом, в ответ на которое председатель Комиссии также поздравил РустамаБадасяна с праздниками и пожелал ему всех благ. Другая неофициальная переписка публикации не подлежит», - говорится в распространенном министерством опровержении.