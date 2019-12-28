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ПрокописПавлопулос присвоил Тому Хэнксу звание почетного гражданина Греции

ПрокописПавлопулос присвоил Тому Хэнксу звание почетного гражданина Греции

Президент Греции ПрокописПавлопулос подписал указ о предоставлении почетного гражданства американскому киноактеру, оскароносцу Тому Хэнксу.

Какпередает Арменпресс, об этом сообщает DailyMail.

Согласно греческому законодательству, звание почетного гражданина может быть предоставлено лицам, «которые оказали исключительную услугу стране или чье гражданство служит интересамобщества».

Хэнкс неоднократно заявлял, что он большой поклонник Греции. «Я на 110 процентов грек ... больше грек, чем сами греки», - сказал он однажды. У актера есть дом на греческом острове Антипарос, где он часто проводит летние каникулы со своей  женой – гречанкой  по происхождению.




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