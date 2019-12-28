Возобновлены работы по пожаротушению на армяно-грузинской границе

КакпередаетАрменпресс,МЧС РА сообщает, что 28 декабря, в 09:00 утра, две пожарные бригады пожарно-спасательных команд областной спасательной службы МЧС выехали на место.

23-го декабря в 16:27 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге от села Привольное к государственной границе Грузии горит лесной участок, необходима помощь спасателей.

На место выехали боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа областного управления Спасательной службы МЧС РА – 139 сотрудников, 28 служащих спасательного отряда для проведения специальных работ Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на дороге от села Привольное к государственной границе Грузии, на полосе в 30 км горит лесной участок. Ввиду труднопроходимой местности работы шли с большим трудом. В 01:40 часов из-за темноты работы были прекращены.

24 декабря в 04:43 часов работы возобновились. К работе привлечены 172 спасателя, 22 единицы техники и сотрудники филиала «Таширское лесничество» ГНКО «Айантар».

Пожар был локализован в 17:20. Площадь пожара составила 400 га. В 18։30 из-за темноты работы прекратились.

25 декабря на место выехали 5 расчетовспасательного отряда для проведения специальных работ Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 15 служащих областного управления Спасательной службы МЧС РА.