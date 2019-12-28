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Возобновлены работы по пожаротушению на армяно-грузинской границе

Возобновлены работы по пожаротушению на армяно-грузинской границе

Возобновлены  работы по пожаротушению на армяно-грузинской  границе

КакпередаетАрменпресс,МЧС РА сообщает, что 28 декабря, в 09:00 утра, две пожарные бригады пожарно-спасательных команд областной  спасательной  службы  МЧС  выехали на место.

23-го декабря  в 16:27 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что   на  дороге  от села  Привольное  к  государственной  границе Грузии горит лесной  участок, необходима  помощь спасателей.

На место выехали    боевой расчет   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА,   оперативная группа  областного управления Спасательной  службы  МЧС РА – 139 сотрудников, 28 служащих спасательного  отряда  для  проведения специальных работ  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.  

Выяснилось, что на  дороге  от села  Привольное  к  государственной  границе Грузии, на полосе в 30 км  горит лесной  участок. Ввиду  труднопроходимой  местности работы  шли с большим трудом. В 01:40 часов из-за темноты работы  были прекращены.

24 декабря в 04:43 часов  работы  возобновились. К работе  привлечены 172 спасателя, 22 единицы  техники и сотрудники филиала «Таширское  лесничество»  ГНКО «Айантар».

Пожар был локализован в 17:20. Площадь пожара составила 400 га. В 18։30 из-за темноты  работы  прекратились.

25 декабря  на место выехали 5 расчетовспасательного  отряда  для  проведения специальных работ  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и 15 служащих областного управления Спасательной  службы  МЧС РА.




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