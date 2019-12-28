Никол Пашинян посетил воинский пантеон “Ераблур”

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, Его Святейшества Гарегина Второго, председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна и высшего руководства Республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества.



Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян возложил цветы на могилы Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна и венок к мемориалу воинам, погибшим в Арцахской войне.