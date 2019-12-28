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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по ЧС РА сообщает, что 28-го декабря по положению на 08:30часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц для грузовиков закрыт, а для легковых автомобилей - труднопроходим.

Труднопроходимы все межобщинные автодороги Гегаркуникской области. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на перевале Вареняц, на межобщинных дорогах в Гегаркуникскойобласти,  на автодороге Горайк-"Зангер" и в   городе РазданКотайкскойобласти местами наблюдается гололедица.

На автодороге Сараван-"Зангер", в городах Чаренцаван и РазданКотайкскойобласти, на перевале Варденяц,  на поворотах Дилижана, в городе Джермук Вайоцдзорскойобласти и на поворотах у  «Чайной» туман.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для всех видов  транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними  шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с  зимними  шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующаяальтернативнаяавтодорога:

Дилижан-Ноемберян-Баграташен. 




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