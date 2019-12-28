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Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Нового года и Рождества

Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Нового года и Рождества

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в  послании, в частности, говорится:

 

“Уважаемый Никол Владимирович, 

 

Сердечно поздравляю Вас по случаю Нового года и Рождества. 

 

Высоко ценим отношения с Арменией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Рассчитываю, что в наступающем году мы продолжим совместную работу по развитию российско-армянских союзнических связей и конструктивного сотрудничества в самых различных областях, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов. 


Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Армении – мира и благополучия”.  

 




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