Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю Нового года и Рождества

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Никол Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас по случаю Нового года и Рождества.

Высоко ценим отношения с Арменией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости. Рассчитываю, что в наступающем году мы продолжим совместную работу по развитию российско-армянских союзнических связей и конструктивного сотрудничества в самых различных областях, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов.



Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Армении – мира и благополучия”.