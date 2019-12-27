Министерство по ЧС Армении сообщает, что 27-го декабря по положению на 21:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал открыт для всех видов автомобилей, а для грузовиков - только при использовании противоскользящих цепей. На перевале местами наблюдается гололедица.

В городе Апаран, селе Арагац Арагацотнского марза, городах Гавар, Севан, Варденис, Чамбарак Гегаркуникского, Абовян, Чаренцаван Котайкского марзов, на автодороге Раздан-Чаренцаван и на Варденяцском перевале идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего вышеупомянутый участок закрыт для грузовых автомобилей. Установлена следующая альтернативная автодорога: Дилижан-Ноемберян-Баграташен.