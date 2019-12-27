В 2020 году мы должны суметь сделать более ощутимыми позитивные изменения: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном принял участие в приеме по случаю праздников Нового года и Святого Рождества, организованном для представителей системы государственного управления.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Многоуважаемые вице-спикеры,

Господа вице-премьеры,

Уважаемые члены правительства,

Многоуважаемый мэр Еревана,

Уважаемый начальник Генерального штаба Вооруженных сил,

Должностные лица,

Уважаемые присутствующие,

В тоталитарной системе органы управления призваны контролировать, держать под контролем и управлять всем. В демократических системах система государственного управления должна руководствоваться общеизвестным медицинским принципом - не навреди, то есть первой миссией системы госуправления должно быть “не навреди” или, если быть более конкретными, то она не должна мешать естественному ходу экономической, политической и общественной жизни страны. Наше правительство поставило перед собой политическую задачу руководствоваться именно этой логикой, и, подводя итоги 2019 года, мы, естественно, должны задать себе вопрос, насколько хорошо мы справились с этой задачей и насколько хорошо мы работали в 2019 году.

В целом, если мы посмотрим на результаты, то у нас хорошие, иногда очень хорошие, а иногда блестящие результаты. А что это значит или что мы должны констатировать в контексте всего сказанного? Мы должны признать, что иногда мы работали хорошо, иногда или местами мы работали хорошо, иногда или местами мы работали блестяще, иногда или местами мы работали плохо, иногда или местами мы работали очень плохо. Это понимание важно при подведении итогов 2019 года и подготовке к 2020 году. По сути, мы должны признать, что в Республике Армения мы пытаемся осуществить демократические реформы в системе управления, которая в большинстве своем сформировалась в авторитарных условиях. Это должно звучать не как обвинение, а должно звучать как констатация нашей реальности. Нам нужно правильно диагностировать нашу проблему, правильно сформулировать нашу задачу, чтобы найти правильные ответы. Каков наш ответ на эту ситуацию? Нашим ответом на эту ситуацию является процесс реформы общественного управления, который мы должны последовательно проводить. Правильная оценка этой ситуации - это персонализированный подход к оценке эффективности работы госслужащих в системе государственного управления, и правильным ответом на эту ситуацию является достижение идеологической общности и гармонии системы государственного управления. Это довольно трудная, но решаемая проблема, и мы шаг за шагом идем в этом направлении. Я могу констатировать, что с каждым месяцем на уровне правительства все больше и больше ощущается логика командной работы, слаженная работа. Это, думаю, заметно, и мы должны продолжать этот процесс, чтобы как можно ближе подойти к совершенству.

У нас похожие проблемы во всех системах государственного управления. Сегодня в системе правительства, в министерствах, в органах государственного управления у нас есть хорошие работники и служащие, есть плохие работники и служащие, есть очень плохие работники и служащие. У нас эта проблема сегодня есть во всех системах , но в целом мы должны подходить к этой проблеме сбалансированно, продуманно, и в каждом случае мы должны семь раз отмерять и только один раз отрезать, во всех случаях. Вообще в этой связи нас очень обвиняют в том, что мы не достаточно революционны в нашем отношении к системе государственного управления, но я также хотел бы обратить наше внимание на тот факт, что ненасильственная бархатная народная революция в Армении 2018 года также имела эту методологию: это была отмеренная семь раз и отрезанная один раз революция, и, следовательно, это именно тот метод, который привел к результату, и результатом является не только политическое изменение в стране. В Армении были силы, для которых политические изменения были самоцелью, и иногда объявлялось, что их можно достичь любыми способами. Мы никогда не думали и не будем думать так, потому что для нас важно не само изменение, а его содержание, глубинное содержание. И именно этот подход привел к тому, что в первый полный послереволюционный год у нас есть те результаты, которые мы имеем.

Позвольте сказать, что это исключительный послереволюционный год. Я не буду говорить, не буду утверждать, так как не успел изучить, что ни в одной стране в мире не было такого прецедента. Я не буду утверждать такое, но даже если и было, то таких прецедентов было очень мало, чтобы в первый полный послереволюционный год экономический рост составлял как минимум 7,5%, чтобы в результате таких огромных политических изменений была обеспечена стабильность - стабильность в Вооруженных силах, правовой системе, судебной системе и во всех сферах жизни страны в целом. Осуществить революцию и не иметь в результате нестабильности - это само по себе исключительное явление, и я хочу еще раз сказать, что это уже является свидетельством того, что в Республики Армения существуют состоявшиеся государственность и институты. Мы должны признать этот факт, и мы должны радоваться этому факту, мы должны гордиться этим фактом. Но мы констатируем степень стабильности, которую имеем, да, мы также можем гордиться ею, но наши амбиции, наши стремления становятся все больше и больше, расширяются, потому что это не наши амбиции, не дай Бог, речь не об амбициях отдельных лиц. Речь идет об амбициях людей, государства, истории, и я хочу, чтобы мы все оставили свой опыт плохой работы в 2019 году и взяли с собой все позитивное, что сформировалось в 2019 году, и так вступили в 2020 год.

Уважаемые присутствующие, позвольте от всего сердца поздравить всех вас с Новым годом и Святым Рождеством, поздравить с Новым годом и Святым Рождеством всех членов ваших семей, всех сотрудников ваших министерств, ведомств, органов госуправления и местного самоуправления, судебных органов и пожелать, чтобы в 2020 году мы смогли не только сохранить темпы 2019 года, но и увеличить их, сделать более ощутимыми и видимыми позитивные изменения для граждан Республики Армения, граждан Республики Арцах и нашего народа в целом.

И следовательно, да здравствует Республика Армения и да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить - и мы, кстати, тоже - в свободной и счастливой Армении. И, конечно же, Республика Армения является свободным, суверенным, достойным государством, и Республика Армения будет все более свободным, суверенным и достойным государством с каждым годом.

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