Премьер-министр направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением пассажирского самолета близ города Алматы. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“С чувством глубокой скорби воспринял трагическое сообщение о крушении пассажирского самолета близ города Алматы.

От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления”.