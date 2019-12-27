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Премьер-министр направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан 

Премьер-министр направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан 

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением пассажирского самолета близ города Алматы. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

С чувством глубокой скорби воспринял трагическое сообщение о крушении пассажирского самолета близ города Алматы. 

От имени армянского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления”.




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