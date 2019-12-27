Лусинэ Аракелян освобождена с должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта
Лусинэ Аракелян освобождена с должности заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
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