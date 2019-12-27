Замглавы МИД Армении встретился с дипломатами ближневосточных стран

По инициативе заместителя министра иностранных дел Армении Григора Ованнисяна 26 декабря состоялась итоговая встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухамедом Аль-Зааби, послом Египта Бахаа Эль Дином Бахгат Дисуки, третьим секретарем посольства Ирака Далией Ахмед и консулом посольства Сирии Башаром Сафие.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи заместитель министра иностранных дел представил политику и приоритеты Армении на Ближнем Востоке. С партнерами по Ближнему Востоку были подведены итоги совместной работы в этом году, стороны с удовлетворением отметили многопрофильность повестки дня. Также были обсуждены важные мероприятия и программы, запланированные на предстоящий год.

В качестве новых перспективных направлений послам арабских стран Ближнего Востока были представлены возможности для иностранных студентов в высших учебных заведениях Армении и перспективы реализации программ обмена с университетами в арабских странах. Стороны также коснулись возможностей развития экспорта продуктов и туризма.