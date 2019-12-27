Семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане выплатят по $10,5 тыс.

Правительство Казахстана выплатит семьям погибших при крушении самолета авиакомпании Bek Air по 4 млн тенге ($10,5 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета в пятницу.

"По поручению главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 млн тенге. Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - сказал Мамин, слова которого приводит пресс-служба премьер-министра республики.

Глава правительства поручил Министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании Bek Air, Министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших. "Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул премьер-министр.