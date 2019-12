Певица Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США

Американская певица Мадонна из-за сильнейших болей отменила еще один концерт в США в поддержку студийного альбома Madame X. Европейская часть турне, которая начинается в Португалии 12 января и завершается во Франции 11 марта, остается под вопросом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если мне приходится отдыхать и не делать ничего, то по крайней мере это будет стильно!" - написала в четверг в своем Twitter 61-летняя певица.

If Im going to Rest and. Do Nothing at least i Can Do It in Style! Thank you Ricardo @Burberry #family #holiday #rest #traceyemin pic.twitter.com/kuFYamRnV2