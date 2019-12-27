Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-12-19

ЕРЕВАН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 декабря, курс доллара США вырос на 0.23 драмa и составил 479.50 драм. Курс евро вырос на 2.46 драмa и составил 534.07 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.74 драм. Курс британского фунта вырос на 4.42 драмa и составил 626.56 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 10.96 драмa и составила 22848.47 драм. Цена серебра выросла на 0.13 драмa и составила 271.1 драм. Цена платины выросла на 6.77 драмa и составила 14121.31 драм.