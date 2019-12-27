Стюардесса дала семь полезных советов путешественникам

Стюардесса известной авиакомпании дала туристам несколько советов, которые улучшат качество их отпуска. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel and Leisure.

Бортпроводница Лорен Гилфойл советует перед полетом скачать несколько часов фильмов, сериалов и телешоу, чтобы отвлечься от хаоса в аэропорту.

Не забудьте взять дополнительное зарядное устройство для гаджета. Ведь хуже, чем потерянный багаж может быть только севший телефон.

Лорен рекомендует заниматься физкультурой перед полетом, особенно, если предстоит лететь в дальние страны. Гимнастика улучшит кровообращение и смягчит неприятные симптомы.

Стюардесса подчеркивает важность удобной одежды и обуви в отпуске. Не стоит лететь в неудобных туфлях или узком платье. Надевайте то, в чем будет комфортно провести 16 часов на борту.

Она рекомендует спать во время полета. Это будет проще сделать при наличии наушников с шумоподавлением.