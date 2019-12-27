Автотаможня Гюмри до 31 декабря будет работать в круглосуточном режиме

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 27 декабря в ходе своего визита в Гюмри совершил незапланированный визит в Центр обслуживания внешнеэкономической деятельности КГД.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Глава правительства ознакомился с процессом растаможки автомобилей, побеседовал с автоимпортерами, выслушал поднятые ими вопросы и проблемы.

Премьер-министр поручил ответственным лицам внедрить необходимую систему регулирования очередей для решения существующих проблем. Никол Пашинян поручил руководителям КГД, полиции и главе Центрального банка увеличить число обслуживающего персонала. В результате было принято оперативное решение. Автотаможня Гюмри с сегодняшнего дня до 31 декабря будет работать круглосуточно”, - отметил премьер.

Глава правительства обошел также стройплощадку центра, ознакомился с ходом проводимых строительных работ. Ответственные лица доложили, что работы продвигаются с большим размахом и будут продолжены и в зимние месяцы.