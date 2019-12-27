Премьер-министр РА совершил рабочий визит в Гюмри

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян совершил рабочий визит в Гюмри. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Глава правительства в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, губернатора Ширака Тиграна Петросяна, мэра Гюмри Самвела Баласаняна побывал на улицах Тиграна Меца и Саят-Новы, ознакомился с осуществленными здесь ремонтными работами. Улицы были благоустроены на средства Европейского банка реконструкции и развития.

Гюмрийцы приветствовали визит премьер-министра и поблагодарили его за большое внимание, проявляемое к городу.

Премьер-министр поручил ответственным лицам урегулировать все остальные технические вопросы в максимально сжатые сроки, соблюдая все критерии качества.

Затем премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии вручения социальных квартир. В новостройке 18 квартир были даны одиноким пожилым людям, которые до сих пор проживали в домиках. Социальные квартиры построены при финансировании благотворительного фонда “Арда”.

Премьер-министр за осуществляемую программу и ее продолжение выразил фонду благодарность. Никол Пашинян обошел квартиры и поздравил бенефициаров с праздниками Нового года и Рождества.