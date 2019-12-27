Названы аэропорты мира, где туристы дольше всего ждут такси

Составлен рейтинг аэропортов мира, где туристам дольше всего приходится ожидать подачи такси. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР со ссылкой на европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

Для расчета брались усредненные показатели. Самым проблемным по средней длительности ожидания туристами такси оказался аэропорт Нью-Йорка им. Дж. Ф. Кеннеди (JFK). Там транспорту требуется 18,4 минуты с момента заезда на территорию аэропорта, чтобы добраться до клиента. Примерно столько же времени (18 минут в среднем) потребуется ждать и в другом американском аэропорту – Форт-Лодердейл во Флориде.

В пятерку также вошли аэропорты Стамбула (16,2 минуты), Чикаго (15,9) и Шанхая (15,3 минут). В мировой двадцатке хабов с неспешной подачей такси также оказались Бостон, Лос-Анджелес, Лагос, Атланта, Мехико, Токио, Сан-Франциско, Дели, Торонто, Орландо, Нью-Джерси, Канкун, Денвер, Пекин и Детройт.