Врач назвала главные ошибки при чистке зубов

Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд назвала основные ошибки, которые люди допускают при чистке зубов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалиста, большинство людей предпочитают полоскать рот водой сразу после чистки зубов, что значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.

Врач отметила, что гигиеническая процедура нежелательна после употребления кислой пищи или напитков, поскольку может привести к повреждению зубов.

Кроме того, многие люди чистят зубы слишком быстро или слишком усердно, рассказала Милфорд. Она посоветовала тратить на процедуру около двух минут и стараться не нажимать на щетку слишком сильно, чтобы не повредить десны.

Стоматолог также порекомендовала использовать мягкую зубную щетку и менять ее сразу после того, как ворсинки начнут пушиться.