В 10 административных районах Еревана работают 20 новых лифтов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, разместив снимки новых лифтов.

“Сегодня и завтра будут работать все 20 новых лифтов в 10 административных районах Еревана. Мы уже сообщали, что еще 100 по пилотной программе будут размещены в 2020 году. Ожидается, что за этим последует основная программа замены лифтов на средства кредита”, - написал он.