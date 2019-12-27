Больше овощей, меньше жирных продуктов: советы специалистов относительно новогоднего рациона

В праздничные дни обычно увеличиваются случаи отравления алкогольными напитками. Во избежание отравлений специалисты рекомендуют не злоупотреблять алкогольными напитками. На пресс-конференции в зале «Арменпресс» начальник отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний и внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян отметила, что не рекомендуется употреблять жирные продукты вместе с алкогольными напитками.

Если мы используем мясную продукцию, то лучший вариант - есть ее с овощами. Полезные вещества, имеющиеся в мясных продуктах, наилучшим образом перевариваются с овощами”, - сказала Ромелла Абовян.

При приготовлении продуктов питания необходимо соблюдать ряд правил. А именно: овощи хорошо промывать под проточной водой, следует обратить внимание и на правила гигиены рук. Рекомендуется готовить небольшое количество пищи, чтобы она была использована в кратчайшие сроки. Салаты при комнатной температуре нельзя хранить более двух часов, а в холодильниках - три дня и не более. Специалисты рекомендуют воздержаться и от жирных продуктов. Желательно отдавать предпочтение мясу птиц и рыбным продуктам, овощам. Рекомендуется ограничить потребление газированных напитков и сладостей.

Специалист обратил особое внимание на консервы, приготовленные в домашних условиях, призвав не использовать их. А при использовании, прокипятить в течение 15 минут и более.