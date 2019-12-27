Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту

На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту

Вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Hawaii News Now.

Береговая охрана проводит поисково-розыскные операции на море и с воздуха. Однако, как отмечает представитель службы береговой охраны Роберт Кокс, поиски затруднены из-за низкой видимости и порывистого ветра.

Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск.)

Отмечается, что вертолет оборудован электронным локатором, однако никаких сигналов с него не поступает.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации