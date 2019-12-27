В Женеве ввели штрафы в 100 долларов за одноразовый пластик

В Женеве решили ввести штрафы за использование одноразового пластика. Об этом пишет портал The Local.

С 1 января 2020 года в швейцарском городе запретят одноразовые пластиковые пакеты, соломинки, чашки, тарелки, столовые приборы и саше. Также местные власти хотят воспрепятствовать выдаче бесплатных пластиковых пакетов на кассах супермаркетов. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф в 100 франков (примерно 100 долларов),сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Эта мера — часть плана по переработке отходов, который хотят реализовать к концу марта 2020 года.

В конце марта депутатыЕвропарламента приняли законопроект, согласно которому Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года.