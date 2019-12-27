Народную артистку СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой режиссера Марка Захарова - на участке № 5. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в мэрии.

"Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой", - сказал собеседник агентства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил ТАСС актер Сергей Гармаш, прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла в четверг в возрасте 86 лет, пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. В театре уточнили, что проститься с народной артисткой СССР в воскресенье можно будет с 10:00 до 13:00 на основной сцене.