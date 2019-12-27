На рынках масла и сахара цены снизились

В списке тех, кто занимает доминирующее положение на рынке импорта сливочного масла в Армению, особых изменений не произошло. “Алекс Холдинг” продолжает лидировать. На пресс-конференции в зале «Арменпресс» председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян отметил, что доля компании снизилась всего на один процент.

“В секторе производства масла произошли изменения. Доля компании ”Дустр Марианна” немного снизилась. Причина - увеличение общего объема производства. В этом году компании, производящие масло, производили больше масла. Это мы рассматриваем как положительную динамику”, - сказал Гегам Геворкян.

Он отметил, что на рынке цены на масло снизились на 250 драмов. Гегам Геворкян сообщил, что в сфере сетей реализации в 2020 году должна быть проведена глобальная работа, чтобы масло всех компаний продавалось бы по равным маржам, имело бы равное место на полках и т. д.

Касаясь рынка сахара, Гегам Геворкян отметил, что себестоимость производимого в Армении сахара выше, чем импортного, поскольку Россия сегодня предлагает сахар по низкой цене. Последние исследования показывают, что цена на сахар от 391 драма снизилась до 223.

“Это не такая уж большая радость, поскольку средняя себестоимость сахара в Армении намного выше, чем цена продажи. Снижение сезонного характера приводит к проблемам. В январе цена на сахар может повыситься, поскольку это снижение не естественно”, - сказал он.