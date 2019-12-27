Президент Армен Саркисян получает поздравительные послания от руководителей разных стран

По случаю празднеств Нового года и Святого Рождества президент Республики Армения Армен Саркисян получает поздравительные послания от руководителей разных стран мира.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисяна поздравили и направили добрые пожелания президент Италии Серджио Маттарелла, генерал-губернатор Канады Джули Пайет, король Норвегии Харальд Пятый, президент Литовской Республики Гитанас Науседа, президент Словении Борут Пахор.