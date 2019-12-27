В школах трех областей созданы новые инженерные лаборатории “Армат”

Около половины школ Армении и Арцаха уже оснащены инженерными лабораториями “Армат”. В Ширакской, Лорийской и Тавушской областях Армении при финансировании правительства было установлено 284 новых лаборатории, в бесплатном обучении которых могут принять участие учащиеся от 10 до 18 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом 27 декабря сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“В этом году у нас была беспрецедентная программа внедрения лабораторий, которая значительно увеличила число вовлеченных школ. На данный момент около 45% школ имеют подобные лаборатории, работы еще продолжаются. Эта политика в общей политике правительства. И одним из наших приоритетов является государство с высокотехнологичной экономикой, технологически развитое государство, а для достижения этих целей образование, инженерные знания имеют важное место”, - сказал министр.

Программу создания инженерных лабораторий “Армат” инициировал и осуществляет Союз передовых технологий. В 2019 году правительство выделило дополнительные 834 млн драмов, в результате чего были инвестированы 284 новые лаборатории. В настоящее время число инженерных лабораторий “Армат” в школах Армении, Арцаха и Грузии достигло 575. На следующий год государство удвоило бюджет на создание таких лабораторий, выделив 671 млн драмов.

Исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Карен Варданян отметил, что внедрение лабораторий является лишь основой их стратегии. Своим видением мы облегчаем Ереван от высоких технологий и распространяем их в регионах. Было бы лучше, если бы у нас было как минимум по три компании в обычной большой деревне, потому что у нас много специалистов. Молодежь должна оставаться в своих селах и созидать там”, - сказал Карен Варданян.

По словам Варданяна, если юноша 2 - 3 года учился в лаборатории, то он знает, как минимум, трехмерное моделирование, роботостроение и, как минимум, одну программу высокого уровня. То есть, он готов сделать еще один шаг - от 1 до 6 месяцев тренировок и стать молодым специалистом в области программирования, электроники, трехмерного моделирования или в другой области. И после этого он после 14 лет, с согласия родителей, может работать”, - сказал Варданян и добавил, что, например, в Ванадзоре некоторые воспитанники лаборатории работают по 4 часа в день, получая 100 тысяч драмов в месяц.

В этом году в Тавуше было установлено 44 новых лабораторий, их общее число в области – 83.

Если мы действительно хотим быть технологической страной, то любой ребенок в самом отдаленном селе должен иметь возможность получить технологические знания, влюбиться в технологии. Без знаний он не может влюбиться в это, поэтому эти лаборатории очень важны для нас”, - сказал губернатор Тавуша Айк Чобанян и подчеркнул важность создания и параллельных инфраструктур, учащиеся которых будут иметь возможность параллельно работать.

В Лори создано 118 новых лабораторий, в области - 140 лабораторий

“В школах, где есть эти лаборатории, атмосфера совершенно иная. Они меняют атмосферу и мышление всей школы”, - сказал губернатор Лори Андрей Гукасян и добавил, что Ванадзорский технологический центр на следующих этапах может служить местом работы обучающихся в лаборатории.

В этом году в Ширакской области было установлено 117 новых лабораторий, общее число лабораторий в области – 140.

“Это первый шаг, чтобы иметь более качественную и современную рабочую силу не только в Ереване, но и в областях”, - сказал вице-губернатор Ширака Вардан Григорян.